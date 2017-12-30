Çin-ABD arasında yatırım savaşı

Başta ABD
olmak üzere bir çok Batılı firmanın yatırım yaptığı Çin
, Donald Trump
'ın Amerikan firmalarını ülkeye geri getirme politikasına karşı hamle yaptı. Çin ABD'li firmalara özel vergi teşvikleri getirdi. Dün yapılan açıklamada, Washington'un ABD vergi yasasını gözden geçirmesinin ardından Amerikalı şirketlerin geçici olarak muaf tutulacağı açıklandı. Bu hamledeki amaç ise ABD'li firmaların kârlarını Çin'de tutmasını sağlamak. Ancak teşvik Çin hükümetinin stratejik saydığı sektörler üzerine yoğunlaştı. Bu sektörler arasında demiryolu, madencilik, teknoloji ve tarım gibi alanlar var.