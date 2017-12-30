Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Çin-ABD arasında yatırım savaşı

- arasında yatırım savaşı

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Başta olmak üzere bir çok Batılı firmanın yatırım yaptığı , 'ın Amerikan firmalarını ülkeye geri getirme politikasına karşı hamle yaptı. Çin ABD'li firmalara özel vergi teşvikleri getirdi. Dün yapılan açıklamada, Washington'un ABD vergi yasasını gözden geçirmesinin ardından Amerikalı şirketlerin geçici olarak muaf tutulacağı açıklandı. Bu hamledeki amaç ise ABD'li firmaların kârlarını Çin'de tutmasını sağlamak. Ancak teşvik Çin hükümetinin stratejik saydığı sektörler üzerine yoğunlaştı. Bu sektörler arasında demiryolu, madencilik, teknoloji ve tarım gibi alanlar var.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin-ABD arasında yatırım savaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN