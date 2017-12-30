İstikrar sayesinde eksi fiyat verdiler

Yılın son dört gününde Ankara
'da yapılan rüzgâr yarışmaları bu yıla damga vurdu. Rüzgârda bu hafta gerçekleşen kapasite yarışmalarında rekor eksi fiyatlara ulaşıldı. En yüksek kapasiteleri en düşük eksi fiyatlarla kazananlar ağırlıklı olarak Almanya ve Fransa gibi ülkelerden yabancı ortaklı şirketler oldu. Kıyasıya geçen ihalelerde 32 bölge için, 76 projede 2 bin 110 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleşti. Toplamda 2.5 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü projelerde birçok bölgede yatırımcılar eksi fiyatlar verdi. Bu yıl ilk olarak Haziran 2017'de 710 megavatlık yarışma yapıldı. Ardından ağustostaki bin megavatlık yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA
) projesi ve aralıkta yapılan 2 bin 110 megavalık yarışmayla toplam 3 bin 820 megavatlık kapasite dağıtıldı.
EKSİ FİYAT DAMGASI
Yarışmaları kazanan firmaların neredeyse tamamı ihalelerde eksi fiyatlar sundu. Yani şirketler Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de (EPİAŞ) oluşan piyasa fiyatının altında bir fiyata üretecekleri elektriği sisteme vermeyi taahhüt etmiş oldular. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarının artık konvansiyonel kaynaklarla rekabet edebilir hale geldiğinin bir işareti olarak yorumlandı. Yabancı şirketlerin temsilcileri Türkiye'nin geleceğine güven duyduklarını ve Türkiye'nin enerjide hızlı büyümeye devam edeceğinin altını çizdi. Yarışmalardaki sahaların 49 yıllığına tahsis edildiğini bu tarz projelerin uzun vadeli ve büyük yatırımlar olduğuna dikkat çeken şirket temsilcileri Türkiye'ye yatırım konusunda yeni fırsat arayışında olduklarını ifade etti. Şirketler verdikleri eksi fiyatlarla amortisman sürelerini uzatırken Türkiye'de kısa vadeli yatırımlar için değil kalıcı olarak geldiklerini gösterdi. 2 bin 110 magavatlık kapasiteyi 29 firma paylaştı. Polat Enerji 462.90 megavat kapasite alarak yarışmalarda en çok pay alan yatırımcı oldu. Borusan EnBW 275.60, Ataseven Group 241.80, Özgül Holding 199 megavatlık kısmı aldı.
KAZANAN YATIRIMCI DEĞİL TÜRKİYE'DİR
Yarışma
sonucunu değerlendiren Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yenilenebilir enerji yatırımlarında kazananın her zaman Türkiye olduğunu vurguladı. Ataseven, "Bu yıl rüzgâr gibi geçti. Oldukça hareketliydi. Temiz ve yerli enerji üretimi için atılan adımların sürdürülebilir olması gerekiyor. 2018'de yenilenebilir enerjide yarışmaların devam etmesinin sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğuna inanıyoruz. Sektör olarak hem ikinci YEKA projesine ait yarışmayı hem de orta ve küçük ölçekli firmalar için önemli olan 2 bin mw'lık yarışmayı bekliyoruz. Yarışmaları kazanan firmaları kutluyoruz. Kazanan firmalar değil, Türkiye' dir. Temiz ve yerli kaynaklardan elde edilecek enerji ülkenin kazancıdır" dedi.
409 TEKLİF VERİLDİ
Dört gün boyunca en yüksek teklif Ardahan bölgesi için Ceres Elektrik'ten (7.29 dolar/ kwh) geldi. En düşük teklif ise PNE Wind Ltd. Şti.'nden (-2.87 dolar/kwh) ile Çanakkale
bölgesi için verildi. Özellikle son gün yapılan yarışmada, Balıkesir
, Çanakkale gibi Türkiye'nin birincil rüzgâr alanlarındaki teklifler ilgiyle takip edildi. İhalede dört gün içinde 685 proje için 409 teklif verildi. 2 bin 130 mw'lık kapasitenin 2 bin 110 mw'lık kısmı tahsis edildi. Böylece 32 farklı bölgede 76 projeye kapasite tahsis edilmiş oldu.