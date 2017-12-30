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ta geçene 235 TL ceza

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Kırmızı ışıkta geçene 235 TL ceza
Trafik cezaları yüzde 14.47 zamlanıyor. 2018'de en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için uygulanacak. Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira ceza ödeyecek. Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira ceza verilecek. kuralına uymayanlara 235 TL ceza verilecek. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2 bin 18 lira olacak. Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 lira ile cezalandırılacak. Engelli yerine park eden 216 lira ile cezalandırılacak.
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Kırmızı ışıkta geçene 235 TL ceza
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