Kruvaziyerde vize heyecanı

ABD
ile vize krizinin aşılması kruvaziyer sektöründe heyecan yarattı. Türkiye'de son bir yıldır hiçbir terör eyleminin yaşanmamasına rağmen kruvaziyer firmaları "güvenli" olmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi rotasından çıkarmıştı. Sektör oyuncuları da bu durumun siyasi bir karar olduğunu vurgulamıştı. Vize krizinin aşılmasıyla birlikte kruvaziyer gemilerinin rotalarını tekrar Türkiye'ye döndürebileceğini belirten turizmciler, "2018 planları yapıldı. Ancak biz 2019'u da gözden çıkarmıştık. 2019'da Türkiye'nin yeniden rotaya girebileceğini düşünüyoruz" dedi. Kruvaziyer sektörünün önde gelen oyuncularından Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, vize krizinin aşılmasının sektör için umut verici olduğunu söyledi.
2019'DA CANLANIR
Turist sayısında yaşanan büyük artışa karşın kruvaziyer sektöründe istenilen hareketin yakalanamadığını anlatan Öner, "Turizm Bakanlığı bu alandaki hareketi artırmak için önümüzdeki günlerde kruvaziyer turisti başına 20 dolarlık teşviki hayata geçirecek. Bunun üstüne bir de vize krizinin aşılması 2018 değil ancak 2019 için bize umut veriyor" diye konuştu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de kruvaziyer turistinin en uğrak duraklarından birinin Ege Bölgesi
olduğunu belirterek, şunları anlattı: "2011- 2015 arasında İzmir
'e ortalama 450 bin, Kuşadası'na da 700 bin olmak üzere 1 milyonun üzerinde turist çekiyorduk. Ancak 2016'da hain darbe girişimi, terör olayları, Suriye'de yaşananların etkisiyle Türkiye güvenli değilmiş gibi bir hava oluşturuldu. 2017'de İzmir'de sadece 7 bin kruvaziyer turisti geldi. Biz 2020'ye kadar ancak toparlarız derken bu vize gelişmesi yaşandı. Biz 2019'da gemilerin tekrar Türkiye'ye döneceğini ve 2019'da yine 500 binli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz."
THY: ABD BİLETLERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ
Türkiye ile ABD arasında ekim ayında başlayan vize krizinin çözülmesiyle birlikte Türk Hava Yolları (THY
), harekete geçti. THY 9 Ekim'e kadar biletlerini alan, ancak kısıtlama nedeniyle ABD'ye uçamayan yolcuların biletlerinde, ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını açıkladı. Yolcuların rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019'a kadar uzatılabilecek.