2017’de zirveye çıktık

Türkiye ekonomisi, tüm operasyonlara rağmen sergilediği büyüme performansı ile 2017'ye damgasını vurdu. Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1 büyüme ile dünyada ilk sırada yer aldı. Savunma sanayisi ürünlerinde yurtdışı bağımlılığının azaltılmasında kritik önemde olan yerli motorların üretimi için çeşitli projeler başlatıldı. Yerli otomobilde süreç başlarken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı. Türk Akımı onaylandı. Akkuyu NGS'nin yüzde 49 hissesi CKK'ya devredildi. Milli Enerji ve Maden Politikası açıklandı. YEKA ihalesinde dünya rekoru kırıldı.
1 OCAK
Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) geçiş süreci başladı
26 OCAK
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde en iyi teklifi 10.3 milyar TL proje bedeli ile Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG verdi.
29 OCAK
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" yürürlüğe girdi.
1 ŞUBAT
Rus Federasyon Konseyi TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi anlaşmasını onayladı.
3 ŞUBAT:
Beyaz eşaDA ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfıra çekildi.
7 ŞUBAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İstihdam seferberliği başlattı.
27 ŞUBAT
Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK için Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk Telekom
ile ilk satış sözleşmesi imzalandı.
10 MART
Kredi Garanti Fonunca
sağlanan kefaletlerin bakiye tutarının üst sınırı 250 milyara çıkarıldı.
20 MART
Karapınar YEKA ihalesinde en iyi teklifi, kilovatsaat başına 6.99 dolar/cent ile Kalyon-Hanwha Grubu verdi.
22 NİSAN
Türkiye'de özel sektör
tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan TCG Bayraktar'ın teslim töreni yapıldı.
27 MAYIS
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu yürürlüğe girdi.
19 TEMMUZ
Başbakan Yıldırım yeni kabineyi duyurdu. 15 bakan yerinde kalırken, 5 yeni bakan atandı, 6 bakan ise yer değiştirerek bakanlık görevinde kaldı.
21 TEMMUZ
FETÖ ile bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımı Hazine'ye devredildi.
28 TEMMUZ
Türkiye'den İngiltere'ye uçuşlarda uygulanan kabinde elektronik eşya yasağı kaldırıldı.
8 AĞUSTOS
Türkiye'nin vergi rekortmeni Semahat Sevim Arsel oldu.
1 KASIM
Et ve Süt Kurumu, ucuz et satışına başladı.
9 KASIM
Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat A.Ş. arasında sözleşme imzalandı.
5 ARALIK
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlendi.
11 ARALIK:
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü.
6 NİSAN
'MİLLİ' ENERJİ DÖNEMİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıkladı. Strateji arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa üzerine kuruldu.
2 KASIM
BABAYİĞİ TLER MEYDANA ÇIKTI: Yerli otomobili Turkcell, BMC, Kıraça Holding, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu'ndan oluşan Ortak Girişim Grubu üretecek.
27 EYLÜL
EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI TAMAM: Yeni OVP'de büyümenin 2018, 2019 ve 2020'de yüzde 5.5 olacağı tahmin edildi. Enflasyon hedefi ise tek hane.
4 KASIM
TÜRK AKIMI ONAYLANDI: Rus Federasyon Konseyi, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile ilgili yapılan anlaşmanın onaylanmasını sağlayan yasayı kabul etti.
21 ARALIK
YERLİ PANEL İÇİN FABRİKA: Ankara Temelli'deki sanayi bölgesinde inşa edilecek YEKA-Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası'nın temeli atıldı.
3 AĞUSTOS
YEKA'DA DÜNYA REKORU: Rüzgâr YEKA ihalesinde Kalyon-Türkerler-Siemens konsorsiyumu kilovatsaat başına verdiği 3.48 dolar/centlik teklif etti.
30 EKİM
BTK DEMİRYOLU AÇILDI: Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.
19 HAZİRAN
AKKUYU'DA HİSSE DEVRİ: Akkuyu NGS'nin yüzde 49 hissesi Cengiz-Kolin-Kalyon'na (CKK) devredilmesini sağlayacak ön protokol anlaşması imzalandı.
18 MART
ÇANAKKALE 1915'İN TEMELİ ATILDI: "Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanına sahip olacak Çanakkale 1915 Köprüsü ile otoyolunun temeli atıldı.
14 ARALIK
İSTİHDAMA DESTEK: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam Şûrası'nda işverenlere yönelik destek paketi açıkladı. 3 ve altında çalışanı olan işletmelerin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin birini devlet birini kendileri ödeyecek.