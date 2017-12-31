Haberler Ekonomi Haberleri 2017’de zirveye çıktık

2017’de zirveye çıktık 2017 yılında büyümede dünyanın zirvesine çıkan Türkiye, yerli otodan savunma sanayisine, milli enerjiden mega projelere kadar her alanda 2023 vizyonundan taviz vermeden yoluna devam etti

Giriş Tarihi: 31.12.2017