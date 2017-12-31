350 bin hindi rafta tükendi

Yeni
yılı karşılamaya hazırlanan sofralar geleneksel hindi alışverişini artırınca piyasada hindi kalmadı. Bu yıl sadece yılbaşı için 350 bin adet hindi üretimi yapıldığını ve tamamının satıldığını dile getiren Bolca Hindi Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çalış, "Yıllık 4 milyonu bulan hindi satışının yüzde 10'u sadece yılbaşı için 1 haftada yapılıyor. Bunun 90 binini biz karşılıyoruz. 1 aylık üretimimizi 10 günde tükettik" dedi. Alp Hindi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Alpkaya da yılbaşı için yetiştirdikleri 200 bin adet hindinin tamamını sattıklarını, satışların beklenenin üzerinde gittiğini söyledi. 700 bini bulur
Bahar Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ise piyasada 5 firmanın hindi üretimini gerçekleştirdiğini söyledi. Bahar, bu firmalar dışında çiftlik ve köylerde üretilen ve organize perakende kanalında satılmayan hindiler de hesaba katıldığında, yılbaşında ev, marketler, restoran ve otellere satılan hindi rakamının 700 bin adedi bulacağını kaydetti.
Fiyat 250 liraya kadar çıkıyor
Kesilmiş ve temizlenmiş hindinin kilogramı büyük marketlerde 14-22 liradan satılırken, organik olarak satılan bütün hindi ortalama 200 liradan alıcı buluyor. Pazarda ağırlıkları 5 ila 10 kilo arasında değişen hindilerin fiyatı ise 250 liraya kadar çıkıyor.