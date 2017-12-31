Konut sandığı bu yıl geliyor

Hükümet dar gelirlileri ev sahibi yapmak için yeni bir sistem hayata geçiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, dar gelirlilerin tasarruflarıyla konut sahibi olmalarını sağlamaya dönük 'Yapı Tasarruf Sandığı' sistemiyle ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı. Gayrimenkul sektörüne hitap edecek bu sistemle, konut sahibi olmak isteyen tüketiciler, belli süre tasarruf yapacak ve bu sandıktan piyasaya göre daha düşük faizli konut kredisi kullanacak.

YENİ FİNANSAL KULVAR

?Modelin yeni bir finansal kulvar olduğunu söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektörü olarak, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasının önünü açacak her türlü teşviki desteklediklerini söyledi. GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin de modelin Almanya'da bir asırdır uygulandığını belirterek, "Birçok enstrümanın sisteme dahil edilmesi gerekiyor" dedi.

SİSTEMİN AVANTAJLARI NELER?

Krediyi önceden belirlenmiş olan sabit faiz oranıyla kullanıyorsunuz. Sistem dalgalanmalardan etkilenmiyor. Konut kredisi kullananlar ise faiz oranlarında yaşanan en ufak bir değişimden geri ödeme esnasında etkilenebiliyor.

Sistemin kapalı bir çevrimde gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak sunduğu düşük faiz, özellikle orta gelir grubu açısından çok önemli bir fon sağlıyor.

Borç kullanan vatandaşlar kredilerini erken kapatmak istemeleri durumunda bir cezai işleme maruz kalmıyorlar.

Konut kredilerinde ise erken ödemede yüzde 1 ila 2 arasında bir cezasöz konusu oluyor.

AVRUPA'DA NASIL İŞLİYOR?

?Örneğin 100 bin euroluk bir tasarruf tutarının yüzde 40'lık kısmı bu kapalı havuz sisteminde biriktirilmek zorunda. Bu da demek oluyor ki, 40 bin euro ödeme yapan bir tüketici 60 bin euroluk düşük faizli kredi kullanabiliyor. Sözleşmede belirtilen asgari süre boyunca birikim yapılması gerekiyor ve bu sürede kredi kullanımı gerçekleştirilemiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE FAİZ DESTEĞİ UZUYOR

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi, 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin süresi bir yıl uzatılmış oldu.

NOTERLER OCAKTA RUHSAT VERMEYE BAŞLIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen araç tescil ve sicil işlemlerinin devredilmesinin ardından noterlerin, ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescillerini yaparak ruhsat vermeye başlaması hedefleniyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, yılda ortalama 9 milyon tescil işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti.