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krizini ’yla aşacaklar

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Vize krizini Sevakin Adası’yla aşacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turunun ardından Sudan'daki 'nın imarı için anlaşma sağladığını açıklaması, sağlık turizminde beklentileri artırdı. Afrika vatandaşlarının Türkiye si almakta zorluk yaşamaları nedeniyle bu pazardaki potansiyeli değerlendiremeyen sağlık turizmi sektörü oyuncuları Sevakin Adası'nda yatırım yapmak için kolları sıvadı. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTDC) Başkanı Emin Çakmak, Başbakan 'dan adadaki yatırım potansiyelini değerlendirmek için randevu talep edeceklerini söyledi. Sevakin Adası'nın Afrika'nın sağlık turizmi merkezi haline gelebileceğini söyleyen Çakmak, "Afrika hem altyapı hem de teknoloji yetersizliği nedeniyle hastalarını yurtdışına gönderiyor. Türkiye bu bölgeden en az 3 milyon turist çekebilecekken uzayan vize sorunu nedeniyle sayı 600 binlerde kalıyor" dedi.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR
Afrika ülkeleri arasında tıpkı Avrupa'da olduğu gibi vize anlaşması olduğunu aktaran Çakmak, "Dolayısıyla Afrika'daki potansiyeli bu adada kuracağımız sağlık merkezleri ve hastanelerle değerlendirebiliriz. Böylece vize krizini de bu yolla aşmış oluruz" diye konuştu.
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Vize krizini Sevakin Adası’yla aşacaklar
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