‘Ev’de yeni yıl coşkusu

2017'yi rekor satışla kapatan gayrimenkul sektörü temsilcileri bu yıl konut kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve kentsel dönüşümün sürmesi durumunda satış trendinin artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor. Hükümet kanadında, bankaların faiz oranlarına karşı söylem devam ederken, yeni yılda bu kapsamda gelişmeler yaşanabileceği kaydediliyor. Başta gayrimenkul sertifikaları, altına dayalı kira sertifikası olmak üzere öne çıkan yeni enstrümanların sektörde daha etkin olabileceği öngörülüyor. Ayrıca sektöre yönelik yapılan KDV, harçdamga vergileri, oturum-vatandaşlık çalışmaları ile yeni yılda beklenen müktesep hak, Emlak Bankası çalışmalarının hem firmalar, hem de konut alıcıları için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Yeni yılda sektörle ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Emlak Konut
GYO Genel Müdürü Murat Kurum, şöyle konuştu: "Ülkemizde artan güven ortamıyla konut ediniminde yabancılara sağlanan teşvikler sayesinde 2018 yabancı konut satışları açısından önemli bir yıl olacak. Her yıl olduğu gibi 2018'de de yeni ihale edeceğimiz arsalarla, sektöre yön verecek ölçekte projeler üretmeye devam edeceğiz. 2017'de ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracağımız projelerimizin lansmanlarını bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz."
UCUZ KONUT ÜRETİLEBİLİR
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, "2018, geçtiğimiz yıldan daha iyi olacak. Sosyal konut projeleri, gelir getirici projeler ve en önemlisi de dönüşüm projeleri dediğimiz yenileme projeleri... Şirketler de kâr marjını yüzde 5-10 düşürerek orta ve alt gelir grubu için çalışma yapabilir, ucuz konut üretebilir" şeklinde konuştu.
BÜYÜME 2018'DE DE DEVAM EDER
KONUTDER
ve Sur Yapı
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Altan Elmas,
"Üçüncü çeyrek
büyüme
rakamlarında inşaatın
payı yüzde 18'di. Bu oranın
2018'de de artarak sürmesini
bekliyoruz. 2017'de gerçekleştirilen
düzenlemelerin
meyvelerini 2018'de göreceğiz"
diye konuştu.
DÖNÜŞÜM BU YILA DAMGA VURACAK
İNDER
Başkanı Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşüm sürecinin 2018'e de damga vurmasını beklediklerini dile getirdi. Durbakayım, "2018'de konut satışları azalmaz. Kredi faiz oranlarının istikrar sağlamasıyla satış trendi artarak devam eder" dedi.
HIZIMIZI KESMİYORUZ
Yapılan
özel kampanyalar
sayesinde
yılın
başarılı bir
şekilde geçtiğini
dile getiren
Ağaoğlu
Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu,
kendi şirketlerinin ise 1.5
milyar liralık ciroyla kapattığını,
yeni projelere başladıklarını,
üretimde hız kesmediklerini
anlattı.
YENİ REKOR GELECEK
Fuzul
Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, ocak-kasım aylarında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7 daha fazla konut satıldığını belirterek, yıl sonu itibariyle 1.4 milyon adet konut satışı ile bu sene de yeni bir rekor kırılacağını söyledi. Bu yıl özellikle ipotekli satışların arttığını dile getiren Akbal, burada yıl içinde yapılan seferberlik kampanyalarının etkisi olduğunu söyledi.
SEKTÖR BÜYÜYECEK
Çalık
Gayrimenkul İcra Kurulu Üyesi Gonca Özgül, üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 11.1'lik büyümeye inşaat sektörünün yüksek katkısı olduğunu dile getiren Özgül, "Türkiye ekonomisi azim ve kararlılıkla yolunda yürümeye devam ettiğini ve dirliğini kaybetmediğini görüyoruz. Ülkemizdeki istikrar ve dinamik yapı devam ettikçe, sektördeki eğilimin büyüme yolunda olacağına inancımız tam" dedi.
ROTA BODRUM OLDU
Çağdaş
Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Bodrum'da 30 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının birinci sırasında bulunan Bodrum'da, gayrimenkul fiyatları da bu talebe paralel olarak son birkaç yılda yüzde 100'lük artış gösterdi. 2018'de bu trendin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
% 400 BÜYÜYECEĞİZ
Häfele
Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun konut sektöründe talebin çok canlı olduğunu ve aynı zamanda dönüşümlerin çok hızlı yaşandığı bir sektör olduğunu söyledi. Uytun, şöyle devam etti: "Häfele Concept Project ile konut sektörünü tüm dünyada değiştirme iddiasıyla yola çıktık. 2018'de bu projeyle yüzde 400 büyüme öngörüyoruz."