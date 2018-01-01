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ve otoyol ücretleri landı

Giriş Tarihi: 1.1.2018
Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı
otoyol geçiş ücretlerine yüzde 10-25 arası yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda zam yapıldı. Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8.75 TL oldu. Motosiklet geçiş ücretlerine zam yapılmadı. Kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı ticari araçların geçişlerinde zam daha düşük kaldı. Bu araçların köprülerden geçiş ücreti yüzde 10 zamlandı. Ayrıca Niğde-Mersin- Adana Batı ile Adana Doğu-GaziantepŞanlıurfa arasındaki otoyollarda otomobil geçişlerine yüzde 10 zam yapılırken ağır tonajlılara zam yapılmadı.
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Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı
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