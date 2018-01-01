Köprü ve otoyol ücretleri zamlandı

Köprü
otoyol geçiş ücretlerine yüzde 10-25 arası zam
yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, Boğaz
köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda zam yapıldı. Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8.75 TL oldu. Motosiklet geçiş ücretlerine zam yapılmadı. Kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı ticari araçların geçişlerinde zam daha düşük kaldı. Bu araçların köprülerden geçiş ücreti yüzde 10 zamlandı. Ayrıca Niğde-Mersin- Adana Batı ile Adana Doğu-GaziantepŞanlıurfa arasındaki otoyollarda otomobil geçişlerine yüzde 10 zam yapılırken ağır tonajlılara zam yapılmadı.