THY şanslı yolculara hediye bilet verdi

Türk Hava Yolları (THY) 2017'deki son yolcusuyla 2018'in ilk yolcusuna gidişdönüş dış hat bileti hediye etti. Tatil için Pekin'den İstanbul'a gelen Çinli Elen Irona, THY'nin 2017'deki son, Japonya'da çalışan Mustafa Kızılyer ise 2018'deki ilk yolcusu oldu. İstedikleri yönde kullanabilecekleri gidiş-dönüş dış hat bileti kazanan yolculara, hediyeleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından verildi. Atatürk Havalimanı'nda gelerek yolcuların ve personelin yeni yılını kutlayan Ekşi, 2017'nin THY için çok iyi geçtiğini ve yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: Finansal olarak da inşallah rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018'e daha büyük ümitlerle giriyoruz. Şu andaki bütün rakamlar 2018'in 2017'den daha iyi geçeceğini gösteriyor" dedi.

2019 ATILIM YILI OLACAK

Atatürk Havalimanı'ndaki son yılbaşı kutlaması olduğunu ifade eden Ekşi "Biliyorsunuz 29 Ekim 2018'de yeni havalimanına geçeceğiz. Orası büyük bir heyecan oluşturuyor bizim için. THY'ye büyük imkânlar sağlayacak. Bu havalimanı çok güzel hizmetlerde bulundu. İnşallah yeni havalimanımız buradan daha iyi imkânlarla Türk sivil havacılığının ve THY'nin önünü açacaktır. 2019'u büyük aşk ve şevkle bekliyoruz. 2019, THY'nin atılım yılı olacak" diye konuştu.