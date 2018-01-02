Türk bayraklı gemi Akdeniz’e iniyor

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Akdeniz
'e iniyor. Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak Kocaeli
Dilovası'ndaki limana yanaşan Deepsea Metro-2'yi ziyaret eden Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, "İnşallah gemimiz iskeleye yanaşmasıyla birlikte hızlı bir hazırlık sürecinden sonra önümüzdeki aylarda Akdeniz'deki ilk sondajını gerçekleştirmek için yola çıkacak. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Akdeniz'de bulunmaları için istişarelerimizi yaptık" dedi.
TARİHİ BİR YIL
Gemide incelemelerde bulunan Albayrak, 2017'nin enerji için tarihi bir yıl olduğunu belirtti. Bakan Albayrak
, 2017'de yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgar alanında tarihi rekorların gerçekleştiğini, devreye alınan yenilenebilir enerji santralleri bakımından önemli bir yıl olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG
), yüzer LNG gemisi (FSRU) alanlarında önemli bir yılı geride bıraktığına işaret eden Albayrak, "Bir önceki yıl ilkini hayata geçirdiğimiz FSRU projemizin ikincisini, BOTAŞ vesilesiyle Hatay Dörtyol
'a getirdik. Onun da testleri başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin LNG kapasitesini 34 milyon metreküpten 118 milyon metreküpe arttırdığımız iki yılda tarihi rekorlar kırdık" dedi.
TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ
Madencilik alanında da bir milyon metre derinliğinde sondaj seviyesinin yakalandığını, en yüksek rakamların üç katına çıkmayı başardıklarını belirten Albayrak, şöyle konuştu: "Yaklaşık 100 bin kişilik bir aile olarak gecegündüz demeden, çok yoğun bir mesaiyle tarihi başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Özellikle 15 Temmuz
sonrası Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yakaladığı ruhu, bir araya geldiğinde ne kadar büyük zaferlere imza atacağının, irade noktasında önemli adımların atıldığı günlerden geçiyoruz. Bu günlerde 15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyen, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını engellemeye çalışan içerideki ve dışarıdaki kesimlerin müdahalelerine de şahit oluyoruz. Bunun zedelenmemesi, buna ihanet edilmemesi için çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız ve inşallah ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz."
Enerji Bakanı Berat Albayrak, TEİAŞ indirici trafo merkezini de ziyaret etti. Trafoların çalışma sistemi hakkında bilgi alan Albayrak, daha sonra yapılan bir test çalışmasına katılarak, yetkililerin bilgilerini dinledi. Bakan Albayrak ziyaret sonrası, çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.