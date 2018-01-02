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'deki yüzde 30 hisseyi Pladis'e sattı

, 'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında Pladis Foods Limited'e sattı.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 13:29
Yıldız Holding Ülker Bisküvi'deki yüzde 30 hisseyi Pladis'e sattı

Pladis, 'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.

KAP'a Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu istiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.

Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51'e çıktı.

Ülker hisseleri saat 1110'da yüzde 0.61 düşüşle 19.55 liradan işlem görüyor.

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Yıldız Holding Ülker Bisküvi'deki yüzde 30 hisseyi Pladis'e sattı
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