2017’yi rekorla kapattık

Ekonomik ve siyasi operasyonlara rağmen 2023 hedeflerinden taviz vermeyen Türkiye, ekonomide tarih yazmaya devam ediyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1'lik büyüme performansı ile dünyanın zirvesine çıkan, 9 ayda 2.1 milyon istihdam
yaratan, borsa
sı en fazla yükselen ikinci piyasa olan Türkiye 2018'e de rekorlarla başladı. İhracat
ta aralık rekoru kırılırken, yıllık bazda da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaşıldı. 117 bin puanı geçen Borsa İstanbul, çifte rekor kırarken, imalat sanayisi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) yurtiçi ve yurtdışından artan siparişlerin desteğiyle, aralık ayında 54.9'a yükselerek dört ayın zirvesine çıktı.
İHRACATTA ARALIK REKORU
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye 3 puan katkı yapan ihracat, yılın son ayında zirveyi gördü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat aralıkta, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 8.59 artarak 13 milyar 881 milyon dolar ile tüm aralık ayı ihracatları içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı. 2017'de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaşıldı. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru 157.6 milyar dolarla 2014 yılında kırılmıştı. Orta Vadeli Program'da 156.5 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Bu dönemde ithalat da yüzde 17.92 artışla 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi. Aralıkta dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19.85 yükselerek, 37 milyar 334 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 71.36 artışla 9 milyar 571 milyon dolar oldu.
LİDER SEKTÖR OTOMOTİV
2017'de
en çok ihracat yapılan fasıl, 23 milyar 957 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri" oldu. Bu faslı 13 milyar 830 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi. En çok ihracat 15 milyar 136 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 9.6 milyar dolarla İngiltere, 9 milyar 60 milyon dolarla Irak izledi.
ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR
Büyümenin
öncü göstergelerinden olan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekonomideki canlılığın aralık ayında da devam ettiğine işaret etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi aralık ayında 54.9'a çıkarak 4 ayın en hızlı iyileşmesine imza attı. Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçları imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok güçlü iyileşme yaşandığını gösterdi.
İSTİHDAMDA 81 AYIN ARTIŞI
Aralık
ayında yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011'den beri gözlenen en yüksek artışın gerçekleşmesiyle toplam yeni siparişlerdeki büyüme hızlandı. Yeni siparişlerdeki büyümenin etkisiyle Türk imalat sektörünün üretimi üst üste on birinci ay ve son üç ayın en yüksek düzeyinde olacak şekilde arttı. İstihdamın Mart 2011'den beri gözlenen en yüksek hızda artması üretimdeki büyümeyi destekledi. İstihdam artışında da 81 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
BORSA 117 BİNİ GEÇTİ
2017'de 29 kapanış rekoru kıran ve yılı yüzde 46.5'lik yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2018'e de hızlı girdi. Endeks yılın ilk işlem gününde 117 bin 724 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsa günü yüzde 1.9'luk artışla 117 bin 524'ten tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. BIST dünyanın en fazla yükselen iki piyasasından biri olurken, TL de dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. Dolar 3.75 TL'nin altına gerilerken, faiz 0.17 puan düştü.