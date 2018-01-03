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lerin yemeğini verecek şirket belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kerevitaş'ın orduya sağlanması sini kazandığını söyledi

Giriş Tarihi: 3.1.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 12:03
Askerlerin yemeğini verecek şirket belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli iyelerde verilecek lere ilişkin açıklamalarda bulundu. Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması sini kazandığını söyledi.

Ankara'da açıklamalarda bulunan Canikli, Türk ordusunun organik süt, yumurta ve tavuk tüketmeyi amaçladığına da dikkat çekti. Canikli "Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz" dedi

Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu.

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Askerlerin yemeğini verecek şirket belli oldu
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