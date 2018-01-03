Dolar ne kadar? (3 Ocak 3017)

Dolar/TL 3,77'nin üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4,5497 seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, enflasyonda düşüş beklentisinin TL'yi desteklediğini belirtiyor.

Ekonomistler, yüzde 12.98 ile 2003 yılı temel alınan endekste tarihi zirvesine çıkan yıllık enflasyonun yüzde 11.73 seviyesine gerilemesini bekliyorlar.

Bugün açıklanacak bir diğer önemli veri de TİM ihracat rakamları.

Dün açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. TİM verilerine göre ihracat rekorunu 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.