Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %1,69 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev eşyasında %1,18, konutta %0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %2,39 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,01 düşüş gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %18,24 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

OVP'DE YÜZDE 9.5 ÖNGÖRÜLÜYORDU

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki OVP'de yılsonu enflasyon tahmini yüzde 6.5 seviyesindeydi. TCMB'nin enflasyon hedefi ise yüzde 5 düzeyinde.



KASIMDA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

TÜFE Kasım'da giyim ve gıda fiyatları gruplarındaki artış ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 1.49 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE ise bir önceki ayki yüzde 11.90'dan yüzde 12.98'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Merkez Bankası'nın da yakından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" yıllık olarak yüzde 11.79'dan yüzde 12.17'ye, "C" ise yüzde 11.82'den yüzde 12.08'e yükseldi.