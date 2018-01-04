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4 Ocak Perşembe altın fiyatları ne kadar? bugün ne kadar?

4 Ocak 2017 altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? Vatandaşlar, 4 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 10:26
4 Ocak Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?

4 Ocak 2018 fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da sürekli bu konu hakkında merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 4 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 4 Ocak Perşembe günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

4 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 159,25

Satış: 159,31

Çeyrek Altın

Alış: 255,50

Satış: 261,28

Yarım Altın

Alış: 509,40

Satış: 522,56

Tam Altın

Alış: 1.025,18

Satış: 1.050,71

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.075,00

Satış: 1.087,00

Ata Altın

Alış: 1.053,93

Satış: 1.080,28

14 Ayar Altın

Alış: 91,02

Satış: 91,09

18 Ayar Altın

Alış: 116,57

Satış: 116,66

22 Ayar Bilezik

Alış: 145,63

Satış: 145,74

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4 Ocak Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?
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