4 Ocak Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?

4 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da sürekli bu konu hakkında merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 4 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 4 Ocak Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

4 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 159,25

Satış: 159,31

Çeyrek Altın

Alış: 255,50

Satış: 261,28

Yarım Altın

Alış: 509,40

Satış: 522,56

Tam Altın

Alış: 1.025,18

Satış: 1.050,71

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.075,00

Satış: 1.087,00

Ata Altın

Alış: 1.053,93

Satış: 1.080,28

14 Ayar Altın

Alış: 91,02

Satış: 91,09

18 Ayar Altın

Alış: 116,57

Satış: 116,66

22 Ayar Bilezik

Alış: 145,63

Satış: 145,74