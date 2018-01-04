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Alkollü içkilerin 'si yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:33
Alkollü içeceklere zam

Maliye Bakanlığı, lerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında arttı.

NTV'nin haberine göre rakının asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş oldu.

Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında olarak yansıması bekleniyor.

Bu kapsamda 70'lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması ön görülüyor.

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Alkollü içeceklere zam
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