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'den tutuklu tahliye edildi

'den tutuklu , sağlık sorunlarından dolayı ev hapsi şartı ile tahliye edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 15:48
FETÖ'den tutuklu iş adamı tahliye edildi

'te Fetullahçı terör örgütünün () "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik açılan davada 21 sanık ile birlikte yargılanan Naksan Holding eski Yönetim Kulu Başkanı , sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartı ile tahliye edildi.

TUTUKLU BULUNUYORDU

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen ve tutuklu bulunan Nakıboğlu, dava sürecinde sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Nakıboğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo olmuştu. Anjiyonun ardından tekrar cezaevine götürülen Nakıboğlu'nın avukatları, aldığı rapor ile 8. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, tahliyesini talep etti.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Kalpte bir damar yüzde 100 diğeri yüzde 70 ve diğer ikisi de yüzde 50 tıkalı çıktığı, aynı zamanda beyine giden ana damar karotiste yüzde 90 tıkalı yüksek felç ve kalp krizi riski yönünde raporu bulunan Nakıboğlu'nun raporu, mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek, cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından risk teşkil ettiğine karar verildi. Nakıboğlu, ev hapsi şartıyla tahliye etti.

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FETÖ'den tutuklu iş adamı tahliye edildi
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