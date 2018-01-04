Halkbank hisseleri yükselişe geçti

YATIRIMCI KUMPAS TANIMADI!

ABD'deki kumpas davasından çıkan skandal karara piyasalar prim tanımadı. Borsada işlem hacmi en yüksek hisselerden olan Halkbank, yatırımcıların akınına uğradı.

HİSSELER KISA SÜREDE 5.1 YÜKSELDİ

Çarşamba gününü 10.92 TL'den kapatan Halkbank hisseleri, bugün açılışta sadece binde 3 değer kaybedip 10.88 liraya geriledikten sonra, yatırımcılar alım için adeta birbirleriyle yarıştı. Halkbank hisseleri kısa sürede yüzde 5.1 yükselerek 11.44 liraya kadar çıkarken, 25 dakikada 270 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI

Dava sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bankaya yönelik büyük bir belirsizliğin ortadan kalkması yatırımcıları rahatlattı. Bunun yanı sıra verilmesi beklenen cezanın tahminlerin de çok altında olacağına ilişkin sinyaller, hisseye ilgili artırıyor.

HALKBANK YÜKSELİŞTE!

2017'de Halkbank hisseleri yüzde 15 yükselirken, bankacılık endeksinin yüzde 32 prim yapması hissedeki potansiyeli de ortaya koyuyor. Ayrıca ABD'deki hakimin vereceği cezanın kişi bazlı mı olacağı, yoksa kurumu da bağlayıcı nitelikte olacağının da netleşmesi gerekiyor.