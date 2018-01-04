İstinye’den dev AR-GE yatırımı

Türkiye genelinde 27 hastaneyle hizmet veren MLPCare Grubu'nun bünyesinde kurulan İstinye Üniversitesi (İSÜ) başta sağlık bilimleri olmak üzere AR-GE altyapısına önemli yatırımlar yaptı. 2015'te açılan üniversitede kök hücre ve doku mühendisliği, moleküler kanser, nörolojik bilimler ile üç boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım araştırma ve uygulama merkezleri olmak üzere Türkiye'nin en önemli araştırma laboratuvarları kuruldu. İlk günden öğrencileri araştırma merkezlerine sokarak özellikle tıp alanında yeni buluşlar yapılması hedefleniyor. Sadece doktor değil sağlık bilimlerinde yeni keşifler yapan girişimci bilim adamları yetiştirmek amaçlanıyor.

TEKNOLOJİ ÜRETEN NESİL

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde üniversitelerin fark yaratacak bireyler yetiştirmesi gerektiğini belirten İSÜ yetkilileri "İstinye Üniversitesi, geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini bünyesinde yetiştirerek toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir" dedi.

SAĞLIK TEKNOPARKI GELİYOR

Türkiye'nin ilk sağlık teknoparkını da hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan yetkililer, "Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelinde teknoloji, inovasyon ve girişimcilik yer almakta. Bu üç kavramı bir araya getiren İSÜ Teknoloji Transfer Ofisi öğrencileri için inovasyonu özendiren eğitim ortamı sunuyor, proje geliştirmeleri için gereken fiziki donanımı sağlıyor ve fikirlerin hayata geçmesine destek veriyor" bilgisini verdi.