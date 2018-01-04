Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun transferine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

ŞİMŞEK: TÜRKİYE, FUTBOLCU TRANSFERİNDE BÜYÜK NET DIŞ FAZLA VERMELİ



Şimşek, sosyal medya platformundaki paylaşımında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..." ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN, 27 MİLYON STERLİNE TRANSFER OLDU



İngiliz medya kuruluşu BBC, Cenk Tosun'un 27 milyon sterline Everton'a transfer olduğunu duyurmuştu.

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