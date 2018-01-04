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'ten '' açıklaması

'un Everton'a ine yönelik haberlerle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı , "Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadesini kullandı

Giriş Tarihi: 4.1.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 12:01
Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması

Başbakan Yardımcısı , ine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

ŞİMŞEK: TÜRKİYE, FUTBOLCU TRANSFERİNDE BÜYÜK NET DIŞ FAZLA VERMELİ

Şimşek, sosyal medya platformundaki paylaşımında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..." ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN, 27 MİLYON STERLİNE TRANSFER OLDU

İngiliz medya kuruluşu BBC, Cenk Tosun'un 27 milyon sterline Everton'a transfer olduğunu duyurmuştu.

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Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması
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