Tofaş, iç pazarda 120 bin adet satış hedefliyor

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı öngörülerini paylaştı. Geride bıraktığımız yılın zorluklarına rağmen sektörün istikrarlı bir performans sergilediğini bildiren Eroldu, "Otomotiv pazarı, sektör öngörülerinin ötesinde, bir önceki yılın rakamlarına paralel olarak, 1 milyon bandına yakın bir seviyede kapanıyor. Pazarın eriştiği bu hacmi Türkiye otomotiv sektörünün potansiyelini ortaya koyması açısından önemli buluyorum. Otomotiv endüstrimiz de üretim ve ihracatta büyümeye devam etti; 1,7 milyon seviyesinde üretimle tarihinin en yüksek rakamlarına erişildi. İhracatta da paralel şekilde büyüme gözlemleniyor. 2017 yılı için OSD beklentisi 28,5 milyar dolar. Adetsel yoğunluğun yanı sıra; ulaştığı yetkinlik ile Türkiye otomotiv endüstrisi dünya pazarlarında rekabet eden modellere ev sahipliği yapıyor" açıklamasında bulundu.

Tofaş olarak 2017 yılında sektörün lider kurumlarından biri olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Eroldu, "Üretimde başlangıçtan bugüne 5,5 milyon adede ulaşırken, temmuz ayında 2.5 milyonuncu aracımızı ihraç ettik" İki yıl kadar önce 1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldığımız Egea Projemizin yurt içi ve yurtdışından aldığı talep ve Doblo ile Fiorino'nun süregelen başarılı performanslarıyla yıl boyunca üretim liderliğimizi devam ettirirken toplam sektör ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdik" dedi.

"İÇ PAZARDA HEDEF 120 BİN ADET"

Cengiz Eroldu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarımız ile iç pazarda yaklaşık 120 bin adet satış gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Fiat markasında Kasım sonu itibarıyla pazar payımızı geçtiğimiz yıla oranla 2 puan arttırmış olmaktan, Fiat Egea'nın bu yılın da en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Önem verdiğimiz bir diğer konu da yerli üretimden satış performansımız: Fiat markasında iç pazardaki satışlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı fabrikamızda ürettiğimiz araçlardan oluşuyor ki bu alanda sektörde lider konumdayız. Ar-Ge 2017'de de odağımızdaydı. Patent sayımız son 3 yılda yüzde 400 oranında artış gösterdi. Avrupa Komisyonu çatısı altında yer alan Ortak Araştırma Merkezi'nin sıralamasında, Ar-ge'ye yaptığımız yatırımlarla, 2017 de dahil olmak üzere, üç yıldır üst üste, Türkiye'den ilk sırada yer alan firmayız."

"PAZAR 1 MİLYON BANDINA OTURDU"

Tofaş CEO'su Eroldu 2018 yılına ilişkin ise, "2018'de pazarda bir miktar gerileme yaşanabilir ancak pazarın artık 950 bin - 1 milyon bandına oturduğuna ve yeni yılda da aşağı yukarı bu seviyeleri koruyacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl, sektör olarak üretim ve ihracatta 2017 yılı sonuçlarına paralel bir performans gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak, Türkiye otomotiv sanayii 2018'de de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Tofaş olarak 2018 yılında performansımızı bir önceki yıla göre arttırmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.