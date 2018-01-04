Tosyalı’dan 2 yılda 4 bin istihdam

Demir-çelik sanayisinde 3 kıtada 20'nin üzerinde tesisle faaliyet gösteren Tosyalı Holding, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. 2020'ye kadar demir-çelik şirketleri arasında dünyada ilk 20'de olmayı hedeflediklerini belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "6 bin kişi olan istihdamımız o tarihe kadar 10 bin kişiyi aşmış olacak. İthalatı ikame edecek katma değerli üretimi 2018'de de odağımıza alacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ürünleri üretebilmek için gerekli yatırımları öne çektik" diye konuştu. Cezayir'deki Tosyalı Algerie için yatırımlarının toplamının 6 milyar doları geçeceğini de vurgulayan Tosyalı, "Bu yatırımla üretim kapasitemizi de ciddi oranda artırmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam üretim kapasitemiz 8 milyon tonu aşacak. Aynı zamanda Türkiye'de olduğu gibi bu bölgede de ürün yelpazesini genişleteceğiz ve katma değeri yüksek ürünlere yönelerek, maden ve cevherden çelik üretimine ağırlık vereceğiz" dedi.

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