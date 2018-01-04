Türk Telekom 100 ofisini dönüştürüyor

Türkiye çapında 250'yi aşkın ofisi bulunan Türk Telekom, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezleri'ne (TTMM) dönüştürüyor. Son 15 aylık süreçte Türk Telekom'un tüm satış kanallarında entegrasyon ve geliştirmeye gittiğini belirten Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Mağazaları sadece iletişim konusundaki ihtiyaçların giderildiği ve cihaz alışverişinin yapıldığı noktalar değil, müşterilerin keyifli vakit geçirecekleri teknoloji deneyim merkezi haline getireceğiz" dedi.

2018'DE 40 YENİ MERKEZ

?2018'in ilk çeyreğinde 8 pilot ofisin TTMM'ye dönüşümünün tamamlanacağını belirten Önal, ilk olarak İstanbul Sultanbeyli ve Ankara Dikmen'de faaliyete başladıklarını söyledi. Önal, "2018 yılı sonuna kadar 40, 2019'da ise 60 ofisin daha TTMM'ye dönüştürülmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 2017 Eylül ayı itibarıyla Türk Telekom'un 40.5 milyon aboneye ulaştığını vurgulayan Önal, "Türkiye'deki hanelerin yüzde 98'ini kapsayan sabit hat altyapı yatırımımızla ülkenin iletişiminin ana omurgasını üstleniyoruz. Altyapı yatırımlarımıza devam ederken, 40.5 milyon abonemizin müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. Sabit internet, mobil ve ödemeli TV pazarında daha hızlı büyüyecekleri bir döneme girdiklerini belirten Önal, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla karşılayan ürün, hizmet ve içerik çeşitliliğini sağlayacaklarını söyledi.

SON BİR YILDA 2 MİLYON ABONE

Proje kapsamında Türk Telekom mağazaları ve TTMM'lerde verilen tüm hizmetlerin eşitleneceğini belirten Önal, şöyle konuştu: "Tüm hizmetlerimizi tek çatı altında topladığımız TTMM'lerde fatura ödeme ve tarife değiştirme gibi hizmetleri vereceğiz. Aynı zamanda cihaz çeşitlerimizi artırırken, televizyon ve drone satışı gerçekleştireceğiz. Toptan ve perakendede attığımız tüm bu adımların ilk meyvelerini toplamaya başladık. Eylül 2016 ve 2017 dönemindeki süreçte 2 milyon net yeni abone kazanımı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana gerçekleşmiş en büyük abone kazanımını elde ettik. Biz büyürken bayilerimize de yeni iş fırsatları sunuyoruz. Bayikazanç sistemimizi geliştiriyor ve ürün portföyümüzü genişletiyoruz."