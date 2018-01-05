‘20 bin öğretmen daha alacağız’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kaliteli eğitim diyoruz ama ikili eğitimde kaliteli eğitimi verebilmek, sağlayabilmek mümkün değil. O halde ne yapmak lazım? İkili eğitimi ortadan kaldırmak lazım" dedi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde, 5'i hayırseverler tarafından yaptırılan 18 eğitim kurumunun hizmete açılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Yılmaz, 1 milyonun üzerindeki öğretmenle 18 milyona yaklaşan öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti. AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz" diye konuştu.

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