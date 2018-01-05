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dünyaya 4 milyar liralık yardım yapacak

BETİL BAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Kızılay dünyaya 4 milyar liralık yardım yapacak

2017'de 27 milyon insana yaklaşık 1 milyar 946 milyonluk yardımla dünyanın dört bir tarafındaki muhtaç tüm insanlara umut kapısı olan Türk 'ı, bu yıl 4 milyar değerindeki insani yardımı 31 milyon insana ulaştırmayı hedefliyor.

ARAKANLILARA KONUT
Bu yıl 2 milyon vatandaşa yurtiçinde düzenli sosyal yardım yapacak olan kurum, ramazan ayında 1 milyon vatandaşa gıda yardımı ulaştırmayı hedefliyor. Yardım elini bu yıl da yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine de uzatan Kızılay, Arakan'da yaşanan insani krizden kaçarak Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanlar için de 125 bin inşa edecek.

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Kızılay dünyaya 4 milyar liralık yardım yapacak
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