Haberler Ekonomi Haberleri Milyon dolarlık sanal kalkan

Milyon dolarlık sanal kalkan İnternetten yapılan işlemlerin artması siber risk teminatlarını milyon dolarlara çıkardı. E-ticaret şirketleri ile finans kuruluşlarının teminatları 200 milyon dolara kadar yükseliyor