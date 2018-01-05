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Limanı edilecek

Giriş Tarihi: 5.1.2018
Trabzon Limanı halka arz edilecek

'nun 2003'te 20 milyon dolar karşılığında devraldığı Limanı, talep toplama yöntemiyle ilk ını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruları tamamladığını belirten Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, "Bu ay Trabzon Limanı'nın yüzde 30'unu halka arz edeceğiz. Hisselerin tamamının yurtiçi piyasasına arz etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Pay değerlerinin 15.5 TL olacağının aktaran Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, "Toplam şirket değeri 325.5 milyon TL ve halka arz büyüklüğümüz de 97.7 milyon TL olacak. Halka arzın tümünü yurt içinde yapacağız" dedi.

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Trabzon Limanı halka arz edilecek
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