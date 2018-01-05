Yerli ödeme sistemi ‘TROY’ 2 milyona ulaştı

Sektördeki 28 Türk banka ve ödeme sistemi şirketinin dahil olduğu Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'da bir yıl bile olmadan rakam 2 milyona ulaştı. TROY logolu kartların neredeyse tamamı 'banka kartı' ve 'ön ödemeli kart' şeklinde piyasada. Hükümetin Orta Vadeli Planı'nda 'yerli' ödeme sisteminin geliştirilmesinin de yer aldığını söyleyen Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 2018 hedeflerinin 7 milyon ve yüzde 4 pazar payı olduğunu belirtti. 2022 hedefi ise 40 milyon ve yüzde 20 pazar payı.

185 ÜLKEDE GEÇERLİ

Yerli marka olmanın en büyük avantajları olduğunu vurgulayan Soner Canko, "Yerli kripto para birimi üretmek isteyenler de TROY altyapısını kullanmak istiyor. Her türlü yeni fikri destekliyoruz. Ancak kripto paralara biraz temkinli bakıyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tüketicilerle buluşan TROY'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ise Discover ile yapılan iş birliği ile 185 ülkede, 41 milyon alışveriş noktasında ve 1 milyon 900 bin ATM'de geçerli olduğunu kaydetti. TROY'un odaklandığı konuların başında mobil temassız ödemenin yer aldığını belirten Temiz, "Dijital dönüşüm ve nakitsiz toplum alanında yeniliklere imza atmak için bu merkezi kurduk. Şu anda andorid cihazlarda kullanılabiliyor. Türkiye'deki akıllı telefonların yüzde 70'i de android. iOS ile de geçerli olması için çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.