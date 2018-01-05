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Yüksek sitemi

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Yüksek faiz sitemi
Cumhurbaşkanı , son yapılan MKYK toplantısında yine konusuna değindi. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın ekonomi ile ilgili bir sunum yaptığı, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda faizlerin bir türlü düşmemesini eleştirerek, "Dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim. Bu enflasyonun sebebi faizler. Hükümet, faizlerin düşürülmesi için elindeki enstrümanları devreye soksun. Bu sarmalın kırılması gerekiyor" dedi.
'nın gerekli adımları atmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Hükümetin bu işlerle ilgili gereğini yapması lazım. Tamam, Merkez Bankası bağımsız ama hükümetin de bu konuda enstrümanları var. Onları devreye sokun. Faiz sarmalının kırılması lazım. Faiz olduğu sürece bir sermaye birikimi olmuyor. Faiz sarmalını kırmak lazım. Yoksa işimiz zor."

MAYISTA KONGRE
Toplantıda, devam eden il kongreleri de konuşuldu. Erdoğan, "Yaptığımız her şeyi kamuoyuna çok iyi anlatmalıyız. Bir an önce, kongreleri bitirin. Uzatmayın. Mayıstan önce büyük kongreyi toplayalım" dedi. Bazı MKYK üyelerinin, büyük kongrenin mayıs ayına yetişmeyeceğini belirtmesi üzerine ısrarını sürdürdü ve bir an önce toplantının yapılmasını istedi.
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Yüksek faiz sitemi
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