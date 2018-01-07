Avrupa Yakası 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketti

İstanbul Avrupa Yakası
'nda 5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ
), 2017 yılı toplam tüketim rakamı, rekor ve dip noktalar ile yeni bağlantı sayılarını içeren bir çalışma hazırladı. Buna göre, İstanbul Avrupa
Yakası'nda 2016'da 25 milyar 710 milyon kilovatsaat olan elektrik tüketimi yüzde 3.6'lık artışla 2017'de 26 milyar 643 milyona ulaştı. Yıl içinde tüketim rekoru 15 Şubat Çarşamba günü kırıldı. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, bu tarihte İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte elektrik tüketiminin patlama yaparak günlük 91 milyon 497 bin kilovatsaat ile yılın zirve noktasını gördüğünü söyledi.