2B’den 10 milyarlık gelir

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satışıyla ilgili son rakamları açıkladı. Buna göre devlet 2B taşınmazlarının satışından yaklaşık 10 milyar liralık rekor gelir elde etti. Bu yılın bütçesinde de 2B taşınmazların satışından 3 yılda 2.5 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Böylece devletin kasasına giren 2B geliri yaklaşık 12.5 milyara ulaşacak. 2B arazileri için başvuru ve ödeme süresi 7 Mart'ta sona erecek. Hazine'ye ait tarım arazileri için süre 7 Eylül'de doluyor. Maliye verilerine göre, geçen yıl itibariyle yaklaşık 700 bin hak sahibine 480 binin üzerinde taşınmaz satıldı. Söz konusu satışların toplam değeri 10 milyar liraya yaklaşırken bunun 7.2 milyar lirası tahsil edildi. Bakan Ağbal, bu gelirin 6 milyar 976 milyon liralık kısmının 2B satışlarından, yaklaşık 211 milyon liralık kısmın da Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinden elde edildiğini belirtti. Bakan Ağbal, 2B ve Hazine arazileri için geçen yıl Eylül ayında başvuru yapmayanlar, peşinat bedelini ödemeyenler ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süresinin 6 ay uzatıldığını anımsattı. Bakan Ağbal, "Süre Mart ayında doluyor. Hazine'ye ait tarım arazilerinin başvuru süresinin de bir yıl uzatıldığını 7 Eylül'de sona erecek" dedi.

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