715 bin kişiye engelli aylığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli aylığı alanların sayısı hakkında bilgi verdi. 2013 yılında engelli aylığı alan kişi sayısının 662 bin 387 iken 2016 yılında 715 bin 243'e yükseldiğini kaydeden Kaya, ilgili kanuna göre engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal yardımların kişilerin sadece engelli olması şartına değil aynı zamanda ekonomik olarak muhtaç olma şartına bağlı olduğunu kaydetti. Bakan Kaya, engellilere ödenen aylıkla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Engelli vatandaşlara yönelik 2022 ve 2828 sayılı kanunlar doğrultusunda engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı uygulandığını kaydeden Kaya, memur maaşlarındaki artışların engelli aylıklarına da yansıtıldığını ifade etti. AK Parti hükümetlerinin çıkarılan kanunlarla aylıkların ödenmesine dayanak oluşturan ve engellilik şartının yanı sıra muhtaçlık şartını getirerek geliri belli bir düzeyin altında bulunan engelli vatandaşların desteklenmesi yönünde bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Kaya, sosyal yardım programlarına başvuran vatandaşların da bu kapsamda gelir testine tabi tutulduğunu belirtti.

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