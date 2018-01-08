Doların düşüşü devam ediyor

Cuma günü beklentinin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisi ve küresel piyasalardaki iyimserlikle 3.75'in altına gerileyen kur, yeni haftaya da 3.73 seviyelerinden başladı.



Yurt içinde bugün Kasım sanayi üretimi verisi izlenecek. Bölgesel Fed Başkanları Eric Rısengren ve John Williams da akşam saatlerinde konuşacak. Cuma günkü ABD TÜFE verisi ise piyasaların hareketi açısından önemli olacak.



Ak Yatırım yolladığı bir notta "Dolar/TL 'de 3,76 geçilmediği sürece 3,66-3,62 aralığı hedeflenmeye devam edilebilir." değerlendirmesine yer verdi.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'in hemen üzerinde 92 civarında bulunuyor.

Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyici konumunda.

Önceki haftayı 3.7450 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 0827'de 3.7378/3.7410 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1197/4.1205 euro/TL 4.4969/4.4977 seviyesindeydi.

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve Aralık ayına ilişkin Hazine nakit dengesi verileri takip ediliyor. Her iki verinin de