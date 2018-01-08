Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Doların düşüşü devam ediyor

ın düşüşü devam ediyor

Küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine devam ediyor. , yeni haftaya 3.73-3.74 bandında başladı

Giriş Tarihi: 8.1.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 09:49
Doların düşüşü devam ediyor

Cuma günü beklentinin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisi ve küresel piyasalardaki iyimserlikle 3.75'in altına gerileyen kur, yeni haftaya da 3.73 seviyelerinden başladı.

Yurt içinde bugün Kasım sanayi üretimi verisi izlenecek. Bölgesel Fed Başkanları Eric Rısengren ve John Williams da akşam saaerinde konuşacak. Cuma günkü ABD TÜFE verisi ise piyasaların hareketi açısından önemli olacak.

Ak Yatırım yolladığı bir notta "/TL 'de 3,76 geçilmediği sürece 3,66-3,62 aralığı hedeflenmeye devam edilebilir." değerlendirmesine yer verdi.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'in hemen üzerinde 92 civarında bulunuyor.

Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyici konumunda.

Önceki haftayı 3.7450 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 0827'de 3.7378/3.7410 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1197/4.1205 euro/TL 4.4969/4.4977 seviyesindeydi.

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve Aralık ayına ilişkin Hazine nakit dengesi verileri takip ediliyor. Her iki verinin de

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doların düşüşü devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN