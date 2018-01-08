Esnaftan bankalara “kara liste” tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devletin esnafa kredi vermek için her türlü imkanı zorladığını ancak bankaların "kara liste" uygulamasıyla esnafın önünü tıkadığını ileri sürdü. Palandöken, esnafın uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için hazırlanan kararname taslağını olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemede sicil affının unutulmamasını istedi. Hazine'den esnaf için bu yıl 1.5 milyar lira tahsis edildiğini ifade eden Palandöken, bankaların esnafa vereceği kredi bakiyesinin 28 milyar lira olacağına işaret etti.

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