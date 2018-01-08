Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Esnaftan bankalara “kara liste” tepkisi

Esnaftan lara “kara liste” tepkisi

Giriş Tarihi: 8.1.2018
Esnaftan bankalara “kara liste” tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı , devletin esnafa kredi vermek için her türlü imkanı zorladığını ancak ların "kara liste" uygulamasıyla esnafın önünü tıkadığını ileri sürdü. Palandöken, esnafın uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için hazırlanan kararname taslağını olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemede sicil affının unutulmamasını istedi. Hazine'den esnaf için bu yıl 1.5 milyar lira tahsis edildiğini ifade eden Palandöken, bankaların esnafa vereceği kredi bakiyesinin 28 milyar lira olacağına işaret etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaftan bankalara “kara liste” tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN