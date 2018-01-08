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Son dakika: Sanayide sevindiren rakamlar!

Kasım ayı sanayi üretim rakamlarını açıklandı. Sanayi üretim, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, Ekim 2017'ye göre ise yüzde 0,3 arttı.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 10:14
Son dakika: Sanayide sevindiren rakamlar!

Sanayide üretim artışı kasım ayında yıllık bazda yüzde 7 oldu. Ekonomistler yüzde 5 civarında artış bekliyordu. Kasımda üretim bir önceki aya göre ise yüzde 0.3 artış gösterdi. nin aylık bazda değişim göstermeyeceği tahmin ediliyordu.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

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Son dakika: Sanayide sevindiren rakamlar!
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