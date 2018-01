En çok tüketilen makarna ve çorba

BUGÜN NELER OLDU

Toptan gıda marketi Metro , araştırma şirketi Konda ile Türkiye'nin yeme-içme haritasını çıkardı. Turiste para harcatmanın yolunun yeme-içmeden geçtiğini dile getiren Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, "İşimiz meyve sebze satmak değil, Türk mutfağının potansiyelini ortaya çıkarmak. Bulunduğumuz coğrafyanın insanının yeme-içme alışkanlıklarını bilerek hareket etmenin önemi büyük. Bu yüzden kapsamlı bir araştırma yaptık. Coğrafi işaretli ürün çalışmamız sayesinde Türkiye topraklarına ait gıda ürünlerini 18 ülkeye ihraç ediyoruz. Türk mutfağı için yapacağımız araştırmalar genişleyerek devam edecek" dedi.Konda'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise şu bilgileri paylaştı: "Düşük gelirliler haftada bir, en yüksek gelirliler ise iki kez et yiyor. Türk halkı en çok sebze, meyve, ekmek, pilav ve makarna tüketiyor. Parası varsa buzdolabında en fazla et ve et ürünlerinin bulunmasını istiyor. Erkeklerin yüzde 49'u mutfağa girmiyor. Muhafazakar ailelerde bu rakam yüzde 60'lara çıkıyor. Çorba ve makarna en çok pişirilen yemek. Türk insanı kahvaltıda en çok sucuk ve pastırma özlüyor. Yer sofrasında yemek yiyenlerin oranı yüzde 42. Akşam yemekleri yüzde 86 oranla ailece ve evde yeniyor. Dışarıda ise en çok döner yiyoruz. Dışarıda yemeye kişi başı 30 lira harcıyoruz. Şekli düzgün meyve-sebzeyi almayı tercih ediyoruz."