Sanayi üretiminde 10 yılın en hızlı artışı

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye'de, çarkların dönüşü son çeyrekte de devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 ile, yüzde 5.6 olan beklentilerin üstünde arttı. Son 10 yılın en yüksek kasım ayı artışına imza atılırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda ekime göre yüzde 0.3 arttı.
BÜYÜMEYE REVİZYON
Üçüncü çeyrekteki güçlü büyüme performansının ardından, son çeyrekteki ivme kaybının beklenen kadar güçlü olmadığına dikkat çeken İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "PMI endeksi ve güven endeksleri de benzer bir resme işaret ediyor. Bu bağlamda yüzde 6 olan 2017 büyüme tahminimizi 6.5 olarak güncelledik" dedi.
SANAYİ LOKOMOTİF
Türkiye'nin, karşılaştığı tüm badirelere rağmen çok hızlı toparlandığını ve 2017 yılını atılım yılı haline getirdiğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Geçen yılın 4. çeyreğinde ve 2017 yılının tamamında beklentilerin ötesinde bir büyüme göreceğiz. Bu veriler 4. çeyrekte de ülke büyümesinin güçlü seyredeceğini ve büyümenin sanayi sektörü öncülüğünde olacağını göstermektedir" dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da, kasım ayı sanayi üretimi verilerinin, yılın son çeyreğinde büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini belirterek, göstergelerin gelecek dönemde yeni yatırımların en önemli habercisi olduğunu, bunun da üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasında temel rolü oynayacağını belirtti.