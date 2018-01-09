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Yasal takipteki kart borçluları yüzde 9 azaldı

borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı yılın 11 ayında yüzde 9 azalarak 820 bin kişi oldu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 17:06
Yasal takipteki kart borçluları yüzde 9 azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi negatif nitelikli bireysel kredi ve kasım ayı raporunu açıkladı.

Buna göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azalarak 820 bin kişi oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3,4 oranında artarak 690 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2017 ocak-kasım döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 1,2 milyon kişi oldu

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Yasal takipteki kart borçluları yüzde 9 azaldı
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