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’de beklemediğimiz pazar payına ulaştık

Giriş Tarihi: 10.1.2018
ABD’de beklemediğimiz pazar payına ulaştık
'de kaya gazı sondajı için boru üretimi yapan bir firma kuran Borusan, ülkedeki pazar payını yüzde 17'lere kadar çıkardı. Bu pazar payını yakalamayı beklemediklerini belirten Borusan Holding CEO'su , "Petroldeki fiyat düşüşüyle kaya gazı firmaları ve rakip şirketler kapanmaya başladı. Kültürümüzde şirket kapatma yok. 2015 ve 2016'da zarar ettik ancak işlerin tekrar açılmasıyla büyük bir pazar payına ulaştık" dedi. Gemlik'te otomotiv sanayii için özel borular üretecek yeni bir fabrika yatırımı yaptıklarını söyleyen Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey ise, 75 milyon dolar düzeyindeki yatırımın bir bölümü bu yıl devreye alacaklarını söyledi.
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ABD’de beklemediğimiz pazar payına ulaştık
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