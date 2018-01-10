Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Avrupalı turisti Truva Atı’yla getirecekler

Avrupalı turisti ’yla getirecekler

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Avrupalı turisti Truva Atı’yla getirecekler
2018'de 35 milyonun üzerinde yabancı turist hedefleyen Turizm Bakanlığı, yeni tanıtım stratejisini de belirledi. 56'dan fazla ülkede, 100'ün üzerinde fuara katılan bakanlık, yeni dönemde 'nı kullanacak. Yürütülen tüm tanıtım çalışmalarında Truva Atı öne çıkarılacak. Truva yılı için çeşitli dönemlerde 100'den fazla etkinlik yapılacak. Bakanlık, tüm dünyada bilinen hikâyenin o dönemki adı Truva olan topraklarında doğduğunu anlatacak. Avrupalılar'ın Truva'ya özel bir sempati beslediğini belirten bakanlık yetkilileri, "Biz yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlarımızı da büyütmeyi planlıyoruz. Avrupa'da bu yıl 2015 rakamlarına ulaşmayı hedefledik. Bu kapsamda çeşitli tanıtım argümanlarını devreye alacağız. Truva da burada kaldıraç etkisi yapacak" diye konuştu. Avrupa'dan gelen rezervasyonların çok iyi gittiğini belirten bakanlık yetkilileri, 2015 rakamlarının yakalanacağına inandıklarını vurguladı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupalı turisti Truva Atı’yla getirecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN