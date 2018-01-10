Avrupalı turisti Truva Atı’yla getirecekler

2018'de 35 milyonun üzerinde yabancı turist hedefleyen Turizm Bakanlığı, yeni tanıtım stratejisini de belirledi. 56'dan fazla ülkede, 100'ün üzerinde fuara katılan bakanlık, yeni dönemde Truva Atı
'nı kullanacak. Yürütülen tüm tanıtım çalışmalarında Truva Atı öne çıkarılacak. Truva yılı için çeşitli dönemlerde 100'den fazla etkinlik yapılacak. Bakanlık, tüm dünyada bilinen hikâyenin o dönemki adı Truva olan Çanakkale
topraklarında doğduğunu anlatacak. Avrupalılar'ın Truva'ya özel bir sempati beslediğini belirten bakanlık yetkilileri, "Biz yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlarımızı da büyütmeyi planlıyoruz. Avrupa'da bu yıl 2015 rakamlarına ulaşmayı hedefledik. Bu kapsamda çeşitli tanıtım argümanlarını devreye alacağız. Truva da burada kaldıraç etkisi yapacak" diye konuştu. Avrupa'dan gelen rezervasyonların çok iyi gittiğini belirten bakanlık yetkilileri, 2015 rakamlarının yakalanacağına inandıklarını vurguladı.