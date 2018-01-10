Son Dakika: Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından 24'ü tutuklandı

3 Ocak'ta Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından 49 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan 7 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

24'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 kişi ise serbest bırakıldı.