Borsa İstanbul'dan Blockchain hamlesi

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 10 şirketin borsaya geleceğini açıkladı.



Karadağ, "Halihazırda ülkemizin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirketi, paylarının halka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvuru yapmış bulunmaktadır. Yakın gelecekte, ilave müracaatların gelmesini de bekliyoruz" dedi.

"BLOCKHAIN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDUK"



Borsa İstanbul Grubu olarak, öncelikli olarak Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Karadağ, "Takas İstanbul bünyesinde, Blockhain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor" diye konuştu.



Karadağ, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle yapılan değişiklikten sonra piyasa işlem saatlerinde yeni bir düzenlemeyi gerektirecek bir gelişme olmadığını ifade etti.