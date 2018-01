Buzağı ölümleri azaltılacak

BUGÜN NELER OLDU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba , piyasaya sunulan ithal etin, toplam ete oranının yüzde 5 olduğunu belirterek, "Etin dar gelirli kesim tarafından alınmasından rahatsız olanlar olayı sabote etmeye çalışıyor" dedi. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, göreve geldiği ilk günden itibaren ithal ete karşı olduğunu ancak mecburiyetten dolayı et ithalatının gerçekleştirildiğini belirtti. "Et ithalatı bitecek bunu kesin inanarak, yaptığımız çalışmalarla söylüyorum" diyen Fakıbaba şöyle devam etti: "Düve sayısını artırıp, anayı çoğaltacağız, buzağı ölüm olaylarını düşüreceğiz. Aşı ve aşılama, küpe ve küpeleme ücretsiz olacak.Barınak ve ahırların fiziksel yapılarını düzelteceğiz. Buzağıları kendi evlatlarım gibi görüyorum, onlara bakmalıyız, herkesin öyle görmesi lazım. Ölüm oranlarını düşürdüğümüz zaman sorunun büyük kısmını halletmiş olacağız. 2018'i buzağı ölüm oranlarının azaltılması için çalışma yılı ilan ettik."Fakıbaba, yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerin zararının muhtemel olduğunu ve sigortalı ürünler kapsamında gerekenin yapılacağını söyledi. Tarım ürünlerine yönelik destekleme oranlarının yasayla belirlendiğini ifade eden Fakıbaba, "70'lerden bu yana en kurak yıl olduğunu biliyoruz, bu kuraklık mutlaka ürünleri etkileyecek ama oranını şu an bilemiyorum" diye konuştu.