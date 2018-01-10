Çiftlik Bank üye alımını durdurdu

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımını durdurdu. Yapılan açıklamada, üye alımının yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), şirket yetkilileri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın son açıklamasında, Ponzi veya saadet zinciri olmadıklarını göstermek için üye alımını durdurduğu bilgisine yer verildi. Bir süredir gündemde olan Çiftlik Bank ile ilgili, çeşitli bakanlıkların yanı sıra en son SPK harekete geçmişti. SPK, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketlerinin faaliyetlerini mercek altına almıştı.

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