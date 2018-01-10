Dolar ne kadar? (10 Ocak 2018)

Kur 3,7675'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 4,5059 seviyesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta zayıf bir görüntü çizen doların küresel piyasalarda bir miktar toparlanması TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiliyor.

Dolar endeksi, geçen haftaki 91.75 seviyelerinden 92.30 üzerine yerleşti. Cuma günü 1.20'nin üzerindeki euro/dolar paritesi de 1.1920'ye kadar geriledi.

Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.