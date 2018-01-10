Petrol fiyatları 2,5 yılın zirvesine çıktı

Brent petrolün varil fiyatı 2015 yılının Mayıs ayında 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Dün 68,22 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,06 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,11 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,05'lik kısmi artışla 69,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,46 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, bu yılın sonuna kadar uzatılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının, küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak fiyatların yükselmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti. ABD'de özellikle kaya petrolü üretiminin azalacağı beklentilerinin de fiyatların yükselişini destekleyebileceğini belirten uzmanlar, bu ülkenin ham petrol üretiminin yükselmesi durumunda fiyatlarda tekrar aşağı yönlü hareket gözlenebileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,18 ile 69,20 dolar aralığının direnç, 69,14 ile 69,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.