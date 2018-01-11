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’nın 24 hissedarı tutuklandı

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Bank Asya’nın 24 hissedarı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası'nın () yönetim organlarını belirlemede oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla emniyette serbest bırakılırken, 42'si de 'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 39 kişi de tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 39 şüpheliden 24'ünün tutuklanmasına, 15'inin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

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Bank Asya’nın 24 hissedarı tutuklandı
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